Altay efsanesinden takıma tam destek

Altay, unutulmaz futbolcularından "Vosvos Aytekin" lakaplı Aytekin Erhanoğlu'nun antrenman ziyaretiyle moral buldu. Mali ve sportif açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen ve 1. Lig'de son sırada yer alan siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi efsane oyuncusunu Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde konuk etti. İdmanı takip eden Erhanoğlu, antrenman sonrası teknik direktör Djilali Bahloul ve futbolcularla sohbet etti. Altaylılar unutulmaz isimle hatıra fotoğrafları çekildi. Siyah-beyazlıların 1966-67 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandığı kadroda yer alan ve sürati nedeniyle rakipleri tarafından durdurulamayınca formasının yırtılmasıyla ünlenen 1.67 boyundaki Erhanoğlu, dönemin efsane arabasına benzetilerek, "Vosvos Aytekin" lakabını almıştı.