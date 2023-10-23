Haydi Altay

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla son sıraya demir atan Altay, bugün zorlu 90 dakikada Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 9'uncu haftanın kapanış mücadelesinde İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Zorlu mücadeleyi TRT Spor ve beIN MAX 1 canlı olarak ekranlara getiriyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Djilali Bahloul yönetimindeki ilk maçını kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Altay 5 puanla son sırada yer alırken, Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 14 puanla Play-Off mücadelesi veriyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı ön libero Ceyhun Gülselam dışında eksik yok.