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Haberler Altay Altay’ın dönüş çilesi

Altay’ın dönüş çilesi

HABER MERKEZİ
Altay’ın dönüş çilesi

Trendyol 1. Lig'de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilerek son sıradan kurtulamayan Altay'ın dönüş yolculuğunun sıkıntılı geçtiği öğrenildi. Ankara'ya uçakla giden siyah-beyazlılar, İzmir'e dönüş için uygun saatte uçuş bulamayınca karayolunu tercih etti. Maçtan sonra Eryaman Stadı'ndan saat 22.30 gibi ayrılan Altay'ın takım otobüsü gece yarısı 02.30 gibi Afyon-Uşak yolunda bozuldu.

14 SAATTE GELDİLER

Futbolcular ve teknik ekip, bozulan otobüste yaklaşık 7 saat beklemek zorunda kaldı. Bu süreçte takımı İzmir'e getirmesi için yeni bir otobüs temin edilirken, Altay'ın ertesi gün 12.30 gibi tesislerine varabildiği öğrenildi. Kente dönmek için 14 saatlik yorucu bir yolculuk geçiren siyah-beyazlı takım bir günlük iznin ardından pazar günü evinde oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı.

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