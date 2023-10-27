Altay’da kongre kararı

TRENDYOL 1. Lig'de son sıraya kadar inen Altay'da eleştiri oklarının hedefi olan yönetim, dün olağanüstü genel kurul kararı aldı. Haziran ayında ikinci kez başkanlığa seçilen Ayhan Dündar önderliğinde göreve gelen yeni yönetim kongre tarihini 9 Kasım saat 18.00 olarak açıkladı.

Siyah-beyazlı yönetim yazılı olarak, "Tüm eleştirileri ve yaşadığımız zorlukları camiamıza aktarabilmek ve ortak bir çözüm bulabilmek adına seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığımızı tüm camiamıza duyuruyoruz. Bu kararın tüm camiamıza bir uyanış, özeleştiri, sorumluluk ve birliktelik getirmesini diliyoruz. Armanın onurunu korumak adına tüm Altaylıları kulübe sahip çıkmaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı. Altay yönetiminin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: "Şirketleşme konusunda aktif görev almayı taahhüt eden camiamızın tanınmış isimleri yönetim kurulu ve divan kurulumuzun hiçbir çağrısına karşılık vermemiş, kulübün en zor günlerinde kendi tabiri ile elini taşın altına koymamıştır.

CAMİA BÜYÜKLERİ SESSİZ KALDI

ŞİRKETLEŞME kararının alınmasından sonra bir genel kurul üyemiz iptal davası açmış olup dava süreci devam etmektedir. Yeni sezon maalesef sportif anlamda başarısızlıkla başlamış olup, alınan kötü sonuçlar camiamızı, Kulübün sorunlarından ve içinde bulunduğu gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Ekonomik ve kurumsal anlamda yeni düzene uygun çözümler bulmak şarttır. Sportif olarak kaybedilen hiçbir şeyin olmadığı, daha önümüzde 25 maçın olduğunu tüm camiaya hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ayhan Dündar ve ekibi, pazar günkü kritik Sakarya maçına vali, belediye başkanı, İzmir milletvekilleri, bürokratların yanı sıra tüm camiayı davet etti.

MARCO PAİXAO SUSKUN KALDI

EKONOMİK olarak oldukça zor günler geçiren Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, üst üste en fazla gol atamadığı süreci bu sezon yaşıyor. Siyah-beyazlı formayla 6. sezonunu geçiren 39 yaşındaki deneyimli golcü, 1. Lig'de mücadele edilen sezonlar baz alındığında 2018- 2019'da en fazla 2, 2019-2020'de 5, 2020- 2021'de 4, geçen sezon ise art arda en fazla 3 maçta skor katkısı üretememişti. Paixao, siyah-beyazlı ekipte 6 yıllık süreçte 4 kez 1. Lig gol kralı olarak kulübün tarihine adını yazdırmayı başarmıştı