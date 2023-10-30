Çifte bayram olmadı

ZOR günlerden geçen Altay kritik randevuda Sakaryaspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, ligin kaliteli kadrolarından birine sahip olan Körfez ekibi karşısında maça iyi başladı.Topu rakibine bırakarak, kendi yarı alanını savunan ve kaptığı toplarla ani atak arayışını benimseyen İzmir ekibi ilk yarım saatte rakibine net pozisyon vermedi. Bu sürede sergilediği istek, hırs ve azim geride kalan sene lige büyük bir mücadele örneğiyle tutunan Altay'ı aratmadı.

Bu istek golün de habercisi oldu. Usta golcü Paixao, en iyi yaptığı şeyi yaparak 6 haftalık suskunluğunu bozdu ve takımını öne geçirdi. Devre arasında İzmir ekibinin taraftarı takımını mutlu bir şekilde soyunma odasına yolladı. Ancak ikinci yarı tablo değişti. Altay, üstüne daha fazla gelen rakibinin gollerine engel olamadı, üst üste tehlikeli pozisyonlar vermeye başladı. İlk golün ardından moraller bozuldu ve siyah-beyazlılar daha fazla direnemeden kalesinde ikinci golü gördü. Son dakikalarda beraberlik golünü bulabilirdi, ama olmadı. Kara bulutları çok istemesine rağmen yine dağıtamadı Altay. İlk yarıda çifte bayramla soyunma odasına giren İzmir ekibinde ikinci 45'te işler istendiği gibi gitmedi. 'Üç puanı alabiliriz' ile başlayan karşılaşma hüsranla sona erdi. Her şey güzel başlamıştı oysa.