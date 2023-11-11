Cumartesi heyecanı

Trendyol 1. Lig'de ligin dibine demir atan Altay ile zirve yarışı veren Bodrum FK bugün kritik maçlarda puan arayacak. İç sahada üst üste 4 galibiyet alarak Süper Lig yarışı vermesine rağmen deplasmanda 3 maçtır kazanamayan Play-Off hattında 4. sıradaki Bodrum FK gurbette Ankara Keçiörengücü karşısında zincir kırmaya çalışacak. Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak karşılaşmada Ozan Ergün düdük çalacak. Yeşil-beyazlı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.
SİYAH-BEYAZLILAR ZİRVEYE KARŞI
Galibiyet özlemi 9 haftaya yükselen son sıradaki Altay, evinde lider Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.
İZMİR EKİBİNDE SAKATLAR DÖNDÜ
Kötü gidişi durdurmak isteyen Altay'da kritik maç öncesi sakatların iyileşmesi yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılarda geçen hafta ayak parmağındaki ağrı nedeniyle son anda 11'den çıkarılan stoper Efe, hafif adale ağrısı olan Deniz ve grip geçiren kaleci Ozan'ın iyileştiği öğrenildi.