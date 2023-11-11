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Haberler Altay Son dakika... Altay sahasında Eyüpspor'a mağlup oldu

Son dakika... Altay sahasında Eyüpspor'a mağlup oldu

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Eyüpspor ile karşılaştı. İzmir ekibi mücadeleden 7-1 mağlup ayrıldı.

İHA
Son dakika... Altay sahasında Eyüpspor’a mağlup oldu

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, konuk ettiği Eyüpspor'a 7-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada soldan Ampem'in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-1

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı. 1-2

25. dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 1-3

51. dakikada sağ kenardan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-4

70. dakikada Murat Uçar'ın pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından şutunu çekti ve takımının 5. golünü kaydetti. 1-5

81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ampem, şutunu çekti ve rakip savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-6

88. dakikada Mete Kaan'ın sağ kenardan açtığı ortada ceza sahasında Mustafa Pektemek düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 1-7

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