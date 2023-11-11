Son dakika... Altay sahasında Eyüpspor’a mağlup oldu

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay, konuk ettiği Eyüpspor'a 7-1 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada soldan Ampem'in pasında Regattin gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti. 0-1
13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Tolga'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Deniz'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
15. dakikada soldan ceza sahasına giren Ampem, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara yolladı. 1-2
25. dakikada hava topu mücadelesinde Altay kalecisi Eren ve Ceyhun çarpıştı. Bomboş pozisyonda topla buluşan Ampem, aşırtma bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 1-3
51. dakikada sağ kenardan ceza sahasına giren Regattin, kaleci Eren'in üzerinden aşırtma bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-4
70. dakikada Murat Uçar'ın pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası dışından şutunu çekti ve takımının 5. golünü kaydetti. 1-5
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ampem, şutunu çekti ve rakip savunmaya çarpan top ağlara gitti. 1-6
88. dakikada Mete Kaan'ın sağ kenardan açtığı ortada ceza sahasında Mustafa Pektemek düzgün vuruşla topu ağlara yolladı. 1-7