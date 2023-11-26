Altay deplasmanda mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 3-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Geraldo'nun sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozan'ın kafa vuruşunda kaleye giden topu Sefa uzaklaştırdı.
45+1 dakikada Kerem'in sağ kanattan ortasında Ahmet Sağat'ın kafayla dokunamadığı top Geraldo'ya geldi ancak Geraldo'dan önce son anda Salih araya girerek topu kornere gönderdi.
63 dakikada Geraldo sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozan'ın kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
76. dakika Geraldo'nun ceza sahası içine girip verdiği pasta Thomas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
80. dakika Geraldo'nun pasında soldan Erkan ortaladı. Kafalardan seken topu ceza yayının sağında kontrol eden Kerem pasını Gökhan'a verdi. Gökhan ceza yayından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0