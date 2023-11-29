Bahloul bombaladı

Altay'da istifa eden Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Djilali Bahloul, ayrılık nedeniyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte toplamda 5 maçta görev yapan Bahloul, kulüpteki mali sorunlar başta olmak üzere istifaya giden süreçle ilgili yaşadıklarını anlattı. Eyüpspor'la İzmir'de oynanan ve 7-1'lik tarihi yenilgiyle sonlanan maçta sahada bir şeylerin doğru olmadığını belirten Bahloul, gerçeklerin ortaya çıkacağını ifade etti. Bahloul, "Doğruyu söylemek gerekirse Eyüpspor'a yenildiğimiz gece istifamı vermek istedim çünkü sahada gördüğüm şeyler çok normal değildi. Daha fazlasını söylemek istemiyorum çünkü o maçla ilgili gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak" diye konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Bahloul, büyük bir hayal kırıklığına uğradığını sözlerine ekledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yeni başkanla görüşmeyi bekledim. Daha sonra yeni başkan ve genel müdürle yaptığım görüşmede büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Sonunda kendime dedim ki, 'Eğer savaşacaksam, benimle birlikte savaşacak insanlar olmalı.' Ben bu şekilde olduğunu hissetmedim. Bu yüzden de istifa etmeyi tercih ettim."

"BORCU BİLSEM ASLA GELMEZDİM"

Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı, "Futbolcuların psikolojik durumları çok karmaşıktı ve bu anlaşılabilir bir durumdu. Oyuncuların söylediklerinden çok etkilendim ve duygulandım. Bana 2.5 yıldır maaş alamadığını söyleyen bir oyuncu vardı" ifadelerini kullandı. Son genel kurulda kulübün borcunu öğrendiğinde korktuğunu kaydeden Bahloul, "Kulübün borcu tabii ki beni de etkiledi. Altay'a ve destekçilerine saygısızlık etmek istemem ama kesin borç rakamlarını bilseydim asla gelmeyi kabul etmezdim" dedi. 41 yaşındaki çalıştırıcı, "Altay'ın bu durumdan kurtulmasını tüm kalbimle istiyorum. Kulüp ve özellikle Altay taraftarları için her şeyin en iyisini diliyorum" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.