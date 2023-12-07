Büyük Altay kupada da yok

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Altay, evinde Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti. 10. dakikada konuk ekip atağında Hüseyin Altuğ ceza sahası dışından yerden vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 37'de kornerde Tolga ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Efe'nin kafa şutunda top az farkla yandan dışarı gitti. 49'da İbrahim, Furkan Fehmi'yi indirdi. Hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Okan, farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 58'de Kırklarelispor ceza sahasında Mehmet, Şevki'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kolak, bu kez Altay lehine penaltı kararı verdi. Murat Uluç, sert bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 1-2.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

60'ta Salih, orta sahada Kırklarelisporlu Muharrem'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibiyle gerginlik yaşadı. İki takım oyuncuları arasında da itişmeler yaşandı. Hakem Batuhan Kolak, Salih'e önce sarı, sonra kırmızı kart gösterdi. 71'de Serkan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Okan yerden bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 1-3. 89'da sağdan Mehmet'in ortasında İbrahim kafayla topu filelere ortasın yolladı ve skoru belirledi: 2-3.