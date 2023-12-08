Ustaları yetmedi

Trendyol 1. Lig'deki kötü gidişinden sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da evinde Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek havlu atan Altay, 42 yaşındaki deneyimli oyuncuları Murat Uluç ve İbrahim Öztürk'ün çabalarına rağmen elenmekten kurtulamadı. Düşme hattında son sıradan kurtulamadığı 1. Lig'de olduğu gibi kupada da genç futbolcularından skor katkısı alamayan siyah-beyazlıların iki golü de gençlerin iki katı yaşında olan usta oyunculardan geldi. Kupada bir önceki turda Aliağa FK filelerini 2 kez sarsan kaptan Murat, Kırklarelispor karşısında 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirip farkı 1'e indirdi. Tecrübeli golcü ilerlemiş yaşına rağmen 90 dakika sahada mücadele vererek alkış topladı.

GENÇLERE ÖRNEK

Oyuna ikinci yarıda giren stoper İbrahim ise 89. dakikada attığı kafa golüyle takımını umutlandırdı ancak eşitliği sağlayamadı. Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en yaşlı oyuncusu ünvanını elinde bulunduran İbrahim ile Türkiye Kupası tarihinin en yaşlı golcüsü olan Murat, gösterdikleri mücadele ile gençlere örnek olmaya devam ediyorlar.

İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Altay'da işler bir türlü yolunda gitmiyor. Ligde son 12 maçını kazanamayan ve son 7 maçından yenilgiyle ayrılarak son sıraya demir atan İzmir ekibi, moral depolama hedefiyle çıktığı maçta 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a yenilerek Türkiye Kupası'na 4. turda veda etti. Siyah-beyazlılar, 3. Tur'da Aliağa FK'yı yenerek bir üst tura adını yazdırmıştı.

KARTLARLA BAŞI DERTTE

Ligde zor günler geçiren ve kupaya da erken veda eden Altay'ın başı bu sezon kartlarla dertte. Bu sezon ligde geride kalan süreçte 3 kırmızı kart gören İzmir temsilcisi, toplamda 34 sarı kartla cezalandırıldı. Hırçın görüntüsüyle dikkat çeken siyah-beyazlılarda Deniz Kadah ve Murat Berkan kart cezası nedeniyle pazartesi günü oynanacak Boluspor maçında forma giyemeyecek. Kritik mücadeleye İbrahim, Sefa, Onur Efe ve Tolga ise 3'er sarı kartla ceza sınırında çıkacak.