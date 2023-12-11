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Haberler Altay Son dakika... Altay evinde Boluspor'a mağlup oldu

Son dakika... Altay evinde Boluspor'a mağlup oldu

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Altay sahasında Boluspor ile karşılaştı. İzmir ekibi mücadeleden 1-0'lık skorla mağlubiyet ile ayrıldı.

İHA
Son dakika... Altay evinde Boluspor’a mağlup oldu

Son dakika... Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Altay, konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Ali Kızılkuyu'nun verdiği pasta topla buluşan Marco Paixao, ceza sahası dışından şutunu çekti ve top üstten dışarı çıktı.

23. dakikada Oğuz Kağan'ın kullandığı duran topta kaleci Ozan boşa çıktı ve Posmac penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı çıktı.

32. dakikada Hakan'ın kazandığı topta pasını Kayamba'ya verdi. Kayamba'da penaltı noktasının çevresinde olan Bettaieb'e pasını aktardı. Bettaieb de gelişine topa vurdu ve top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

55. dakikada duran topu kullanan Oğuz Kağan, ön direğe ortasını yaptı ve Batuhan da kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ozan uzak köşeye uzanarak topu çelmeyi başardı.

56. dakikada Sol kenardan Batuhan arka direğe ortasını açtı, Kayamba gelişine vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu. 0-1

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