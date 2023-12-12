Altay puanı unuttu

1'inci Lig'de 15'inci haftanın kapanış maçında Altay evinde Boluspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla üst üste 8'inci yenilgisini alan Altay, 2 puanda kalırken, Boluspor ise 19 puana ulaştı. 12. dakikada ev sahibi ekipten Paixao ceza sahası dışından vurdu, top yandan auta gitti. 23'te Boluspor'un kazandığı serbest vuruşta Oğuz ceza sahasına doldurdu, Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.32'de soldan Diarra'nın pasında bomboş pozisyonda Bettaieb topu üstten dışarı gönderdi. İlk yarı 0-0 sona erdi. 55'te Oğuz'un soldan kullandığı kornerde Batuhan kafayı vurdu, kaleci Ozan gole izin vermedi. 56'da sol çaprazdan Batuhan'ın ortasında arka direkte Kayamba gelişine düzgün bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 0-1. 86'da sağ çaprazdan Paixao'nun şutunda kaleci Çağlar son anda topu tokatladı. Karşılaşma konuk ekip Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.