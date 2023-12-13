Altay çıkış yolu bulamıyor

Trendyol 1. Lig'de bu sezonki dördüncü teknik direktörü Yusuf Şimşek'le çıktığı ilk maçında evinde Boluspor'a 1-0 mağlup olan Altay, kötü gidişi bir türlü engelleyemiyor. Mali kriterler nedeniyle 3 puanı silindikten sonra 2 puanla son sıraya demir atan siyah-beyazlılar, Boluspor yenilgisiyle üst üste 8. mağlubiyetini aldı. Kümede kalma barajının 12 puan gerisinde yer alan Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek mücadeleyi bırakmayacaklarını belirterek, "Son dakikaya kadar matematiksel olarak rahatlayıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. İlerleyen haftalarda daha iyi işler yapacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Altay çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu armayı hak ettiği yerde bırakmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.