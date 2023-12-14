Altay kalesinde değişiklik! File bekçisi Ozan aylar sonra ilk 11’de maça çıktı

Altay'ın 30 yaşındaki file bekçisi Ozan Evrim Özenç, siyah-beyazlı formayla 86 gün sonra Trendyol 1. Lig'de sahaya ilk 11'de çıktı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon sadece 2 kez kalesini gole kapatan ve kalan 13 maçta ise bir türlü gole engel olamayan Altay'da kale aylar sonra Ozan Evrim Özenç'e emanet edildi. Boluspor maçıyla 86 gün sonra sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, daha önce 16 Eylül 2023 tarihinde oynanan Erzurumspor FK maçında forma giymişti. Böylece kaleci Ozan, bu sezon ligdeki ikinci maçına çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda da Kırklarelispor'a karşı forma giyen Ozan Evrim Özenç, bu sezon tüm kulvarlarda 3 maça çıkarken kalesinde ise 8 gol gördü.

CEYHUN GÜLSELAM DEVREYİ KAPATTI

Altay'da 3 Aralık tarihinde oynanan Manisa FK maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı karşılaşmanın 84. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Ceyhun Gülselam'ın ligin ilk devresini kapattığı öğrenildi. Boluspor müsabakasında kadroda yer almayan tecrübeli futbolcunun adale sakatlığı yaşadığı ve ilk yarının son 2 haftasındaki Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü müsabakalarını kaçıracağı ifade edildi.