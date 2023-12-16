Altay’da Efe krizi

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da yeni bir kriz daha patlak verdi. Ekonomik sorunlarla boğuşan, transfer yasağı süren ve TFF'den 3 puan silme cezası ile ligin dibine demir atan İzmir temsilcisinde genç stoper Efe Sarıkaya'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı öğrenildi. İsmi Süper Lig kulüpleriyle de anılan genç savunmacının piyasa değeri 550 bin Euro olarak gösterilirken, mali sıkıntılarla boğuşan siyah-beyazlılar oyuncuyu ikna edip kontrat yenilemek istiyor.

BONSERVİS GELİRİ TEHLİKEDE

Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen Efe, sözleşmesini yenilemezse sezon sonu serbest kalacak ve Altay önemli bir bonservis gelirinden olacak. Geçen sezon başarılı performansla takımın değişmez isimlerinden biri haline gelen genç stoper, bu sezon ligde 12 karşılaşmada 1051 dakika süre buldu. Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen Efe Sarıkaya'yı, son olarak geçen hafta iç sahada oynanan Boluspor müsabakasında Fransa'nın ünlü kulübü Paris Saint-Germain'in temsilcisi tribünden takip etmişti. 18 yaşındaki milli futbolcunun menajeriyle Başkan Murat Pervane'nin görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

PAİXAO GOLE HASRET KALDI

Ligde son sıraya demirleyen Altay'ın usta golcüsü Marco Paixao gole hasret kaldı. Bu sezon fileleri sadece 7 kez sarsarak ligin en az skor üreten takımı olan siyahbeyazlılarda Portekizli forvet 44 gündür gol atamıyor. Siyah-beyazlı formayla çıktığı Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor maçlarında toplam 3 defa rakip ağları sarsan 39 yaşındaki oyuncu, ligde son golünü 29 Ekim'de oynanan Sakarya maçında kaydetmişti. Tecrübeli futbolcu, ilerleyen haftalardaki Bandırmaspor, Eyüpspor, Manisa FK ve son oynanan Boluspor müsabakalarında skor üretmeyi başaramadı.