Altay’da Ozan geri döndü

TRENDYOL 1. Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, geçen haftaki Boluspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Geçen sezon dizinden yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezona formsuz başlayan ve ligde ilk 14 karşılaşmada sadece 1 kez şans bulan tecrübeli file bekçisi, Boluspor randevusunda 2. kez Eren Karataş'tan eldivenleri devraldı.

ADANA'DA DA KALEDE OLACAK

BU karşılaşmada Altay'ın başında ilk sınavına çıkan teknik direktör Yusuf Şimşek, altyapıdan yetişen genç kaleci Eren Karataş'ı yedek soyundururken, ilk 11'de Ozan'ı görevlendirdi. Tecrübeli teknik adamın deplasmanda oynanacak Adanaspor karşılaşmasına yine müsabakaya Ozan'la başlayacağı öğrenildi. Tecrübeli eldiven 1-0 kaybedilen Boluspor müsabakasında yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutmuştu.