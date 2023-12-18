Porto kancası

Trendyol Birinci Lig'de son sıraya demir atan Altay'ın genç oyuncuları Avrupa ekiplerinin radarına girmeye devam ediyor. Ekonomik darboğazda olan ve transfer tahtası uzun süredir kapalı olan İzmir temsilcisinde Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Manchester City, Atletico Madrid ve son olarak Paris Saint Germain'in izlediği Efe Sarıkaya'nın ardından, 21 yaşındaki orta saha Arda Gezer'i ise Portekiz temsilcisi Porto'nun takip ettiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Altyapısından yetiştiği Altay'da geçen sezon A takıma yükselme başarısı gösteren ve 23 maçta forma giyen Arda, bu sezon geride kalan süreçte ligde 12, kupada ise 1 olmak üzere toplam 13 mücadelede sahaya çıktı. Birçok takımın radarına giren genç oyuncularından önemli bir gelir sağlamak isteyen kurmayların 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda için acele etmeyeceği ifade edildi. Öte yandan sözleşme uzatma konusunda Efe ile sorun yaşayan siyah-beyazlı yönetimin oyuncunun menajeriyle temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

İKİ OYUNCUNUN CEZASI BİTTİ

İzmir temsilcisinde son oynanan Boluspor müsabakasında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen iki isim dönüyor. Siyahbeyazlılarda Manisa FK mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan Murat Berkan Demir ile yine aynı maçta sarı kart görerek cezalı konuma düşen Deniz Kadah, çarşamba günü Adanaspor'la deplasmanda oynanacak maçta forma giyebilecek.