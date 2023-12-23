Altay’da Ozan takıma dönüyor

Trendyol 1. Lig'de Adanaspor'u yenerek aylar sonra galibiyete uzanan Altay'da Ozan Evrim Özenç sevinci yaşanıyor. Başarılı eldiven Adanaspor mücadelesinin 78. dakikasında sakatlanarak yerini Eren Karataş'a bırakmıştı. Ancak yapılan tetkikler sonrasında durumunun ciddi olmadığı ve deneyimli kalecinin yarın Keçiörengücü müsabakasında ilk 11'deki yerini alabileceği öğrenildi.

EFE'NİN YERİNE SEFA GÖREVE

Öte yandan İzmir ekibinde yine Adana maçında kırmızı kartla oyun dışı kalan Efe Sarıkaya'nın yokluğunda, kart cezasını tamamlayan stoper Sefa Özdemir'in forma giyebilecek olması teknik heyetin elini rahatlattı. Siyah-beyazlılarda yine cezası biten Onur Efe de Başkent ekibine karşı teknik direktör Yusuf Şimşek'in görev vermesi halinde görev yapabilecek.