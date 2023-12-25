Altay gaza bastı

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay, yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıkışa geçti. Adana deplasmanından 3 puanla dönen siyah-beyazlılar, evinde Keçiörengücü'nü de yenerek ligin ilk yarısını umutlu bitirdi. 20. dakikada Altay'ın sağdan geliştirdiği atakta arka direğe gelen ortada Mehmet'in şutunda top yandan dışarı çıktı. 43'te Bardhi'nin penaltı noktası üzerine yerden ortasında Koray'ın gelişine vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0 ilk yarı bu skorla bitti.

MAÇ BOYUNCA HİÇ PES ETMEDİLER

Altaylı oyuncular ikinci yarıda da mücadeleci oyunlarıyla alkış topladı. 65'te Deniz Kadah, kaleci Metin'in beline yaptığı müdahale sonrasında yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Yılmaz, penaltı kararı verdi. 68'de penaltıyı gole çeviren usta golcü Marco Paixao, skora denge getirdi: 1-1. 73. dakikada Altay'ın soldan geliştirdiği atakta Paixao, havadan gelen topu tek dokunuşla kale alanına doğru çevirdi. Deniz de meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. Kalan dakikalarda rakibine pozisyon şansı vermeyen siyah-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

FUTBOLCULARDAN ASKER SELAMI

Karşılaşmada gol sevinci yaşayan Altaylı oyuncular, teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimizi unutmadı. Futbolcular, atılan gollerden sonra kenara gelip objektiflere asker selamı verdi. Taraftarlar da bu anlarda alkışlarla oyunculara destek verdi.

EVİNDE 127 GÜN SONRA KAZANDI

Dün oynanan karşılaşmada Altay 68. dakikaya kadar 1-0 yenik götürdüğü karşılaşmada harika bir geri dönüşe imza atarak rakibini yenmenin sevincini yaşarken, 127 gün sonra evinde 3 puan aldı. En son 20 Ağustos'ta oynanan maçta Tuzlaspor'u 1-0 yenen siyah-beyazlılar, 4 ay 4 günlük hasrete son verdi.

'OYUNCULARIMI ALNINDAN ÖPÜYORUM'

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, maç sonrası oyuncularını kutladı. Konuşmasının başında şehit düşen 12 kahraman askerimiz için Türkiye'ye başsağlığı dileyen Şimşek, "Oyuncu kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. 12 günde inanılmaz derecede isteyen arzulayan, kazanmak isteyen, bırakmayan ve kazanan bir takım oldular, hepsini alnından öpüyorum. Personelimizi de tebrik ediyorum. Onlar da bizi inanılmaz derecede motive ediyorlar. İnşallah ikinci yarıda bu ateşi devam ettiririz" dedi.