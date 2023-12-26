Altay moral buldu

Trendyol 1'inci Lig'de deplasmanda aldığı 1-0'lık Adanaspor galibiyetinin ardından evinde Keçiörengücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapan Altay, devre arasına son sırada girmesine rağmen kümede kalma umudunu korudu. İlk yarıyı 8 puanla lige tutunma barajının 8 puan gerisinde tamamlayan siyah-beyazlılar, kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Transfer yasağı devam eden, Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen İzmir temsilcisi, son 2 müsabakada topladığı 6 puanla az da olsa taraftarının yüzünü güldürdü.

YÖNETİME SESSİZ PROTESTO

Altaylı futbolcular, Keçiörengücü maçının ilk dakikasında maddi sıkıntıları protesto amacıyla hareketsiz bekledi. 1 dakikalık tepki boyunca rakip oyuncular da topa hamle yapmadı. Yönetim kaynak arayışını sürdürürken, kulübe ihtarname gönderen pek çok oyuncunun serbest kalma tehlikesi bulunuyor. Futbolcuların Adana galibiyetinin primlerini alamadığı da gelen haberler arasında.