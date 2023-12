Altay’da Paixao veda etti

TRENDYOL Birinci Lig'de ilk yarıyı 8 puanla son sırada tamamlayan Altay'da sular durulmuyor. Önceki gün serbest kalmak için TFF'ye başvuran ve kulübe ihtarname çeken isimlerden olan Marco Paixao dün takıma veda etti. Kendisine ait sosyal medya hesabından mesaj yayınlayan Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı. Sezon başında yönetimle son anda anlaşan ve geçtiğimiz haftalarda adı Şanlıurfaspor ile anılan yıldız golcü, geçirdiği 5.5 yıl için taraftarlara teşekkür etti.

Paixao, "Bugün hayatım en üzücü günlerinden biri. 5 buçuk yıl boyunca bu kulüpte o kadar güzel şeyler yaşadım ki veda etmek çok zor. Her zaman futbola Altay forması giyerek veda edeceğime inandım ama bu mümkün olmadı. Her zaman yanımda olan harika taraftarlara, sosyal medyadaki o güzel mesajları için, antrenörlere, oyunculara, fizyoterapistlere, doktorlara, kulüp çalışanlarına, hepinize sonsuz teşekkürler. Güzel aileme, dostlarıma, hepinize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. İzmir şehrine teşekkür ederim, bu şehrin ve bu şehrin insanlarının beni ne kadar mutlu ettiğini hiçbir kelime anlatamaz. Aklım hep burada olacak, bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir" ifadelerini kullandı.

OYUNCULAR İDMAN BOYKOTU YAPTI

Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular, antrenman boykotu yaptı. Oyuncular önceki akşam yapılması planlanan idmana çıkmadı. Yeni yıl iznine erken çıkan futbolcuların yönetime ve camiaya tepkili oldukları dile getirildi. Pek çok oyuncunun geri dönmeyecek gibi kulüpten ayrıldığı ifade edildi