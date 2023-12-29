Büyük kriz

Altay'da kriz büyüyor. İzmir ekibi, futbolcuların alacakları ödenmediği gerekçesiyle kulübe ihtar çekmesi ve idmana çıkmama kararı almasının ardından Marco Paixao'nun ayrılığıyla sarsıldı. Sezon başında takımın önemli isimlerinden Naderi ve Eric ile yol ayrımına giden siyah beyazlılar, sembol isimlerinden biri olan Portekizli'nin veda mesajıyla büyük bir darbe aldı. 39 yaşındaki Marco Paixao, Altay formasıyla 1. Lig'de 4 kez gol kralı olmayı başarmıştı.

DOKUZ OYUNCU DAHA SIRADA LİGDE

Ligde ilk yarının son iki maçından galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına umutlanan İzmir ekibi, art arda yaşanan olumsuzluklarla çok büyük yara alırken, takımdaki ayrılıkların süreceği ifade edildi. Paixao gibi kulübe alacaklarının ödenmesi için ihtar çeken kaleci Ozan, Ceyhun, Özgür, Tolga, Salih ve Sefa, İbrahim Öztürk, Eren Erdoğan ve Zeki'nin de takımdan ayrılması bekleniyor. Yönetim bugün 14.00'te tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.

YÖNETİMDE ŞOK İSTİFA

Altay'da Murat Pervane başkanlığındaki yönetimde yer alan Mithat Umutoğulları dün istifa ederken, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nu hedef alan Umutoğulları, "110 yıllık bir kulübün geleceğini ipotek altına aldı. 100 milyonu kulübe vermiş ancak 360 milyon civarı borç kendisinin döneminde yapılmış. Bütün gelirlere Ekmekçioğlu temlik koymuş, kulübün geliri yok. Galatasaray basketbol takımına 20 milyon TL'lik sponsorluk desteği verdi. O parayı Galatasaray'a vereceğine Altay'a ver bu kulüp tekrar ligde kalsın. Bu kulübe senin yaptığın yanlışlar yüzünden transfer yasağı geldi. Hacizlerle uğraşılıyor ve neredeyse elektrik, su ödeyemeyecek" dedi.

ŞANLIURFA YOLCUSU

Altay ile yollarını ayıran Marco Paixao'nun yeni takımı da belli oluyor. 29 yaşındaki Portekizli yıldızın 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sezon başından bu yana Paixao ile ilgilenen Urfa ekibinin en kısa sürede gol kralı patentli futbolcuya imza attırması bekleniyor.