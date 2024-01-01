  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’da stat krizi

Altay’da stat krizi

HABER MERKEZİ
Altay’da stat krizi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, Alsancak Stadı'na biriken borçları nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile davalık oldu. İç saha maçlarını 2021 yılında kapılarını açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynamak için bakanlıkla spor tesisi tahsis protokülü imzalayan siyah-beyazlı kulüp, şimdiye kadar kira, elektrik ve saha bakımı ödemelerini yapmayınca konu mahkemeye taşındı. Altay, Süper Lig'de yer aldığı 2021-22 sezonunda Alsancak Stadı açıldıktan sonra bu statta oynadığı Hatay, Trabzon, Alanya, Konya, Ç.Rize, Gaziantep, Y.Malatya, Antalya, Başakşehir, Galatasaray, Giresun ve Kasımpaşa müsabakaları için 1 milyon 365 bin TL borçlandı. Altay'ın ödemeleri yapmaması üzerine İzmir 26. İcra Müdürlüğü üzerinden 1 milyon 365 bin TL'lik icra takibi başlatıldı. İzmir temsilcisi, stadyumun hibrit çim saha bakım masraflarını ödememesi nedeniyle de icra takibine girdi. Yapılan protokol gereği saha bakımları 2023 yılı nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında dışarıdan bir firmaya yaptırılırken, ödemeleri gerçekleştirmeyen Altay'a 720 bin TL'lik icra takibi başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA