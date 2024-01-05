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Haberler Altay Altay’da Şimşek’ten çağrı

Altay’da Şimşek’ten çağrı

Deneyimli hoca yönetime seslenip, “Oyuncuları takımda tutalım” dedi.

HABER MERKEZİ
Altay’da Şimşek’ten çağrı

Trendyol 1. Lig'de çok kötü günler geçiren ve ligin dibine demir atan Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek'ten yönetime çağrı geldi. Şimşek, "Son üç maçta neler başarabildiğimizi gösterdik. Başkanım Murat Pervane, yönetim kurulu ve camiadan bir tek isteğim var. Mevcut oyuncu kadrosunu mutlu etsinler. Onları takımda tutalım. Ondan sonra biz bu grupla savaşacağız. Takımı bu ligde tutmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYARIZ"

Şimşek, "Biz buraya gelirken para pul konuşmadık. Eğer oyuncular mutlu edilmez ve takım korunmaz ise biz de o zaman şapkamızı önümüze koyar ve düşünürüz. Hocam Mustafa Denizli ile sürekli temas halindeyim. Biz, savaşmaya devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan İbrahim, Ozan, Zeki, Ceyhun, Eren Erdoğan ve Eren Karataş'ın ardından Tolga Ünlü , Özgür, Sefa ve Salih'in de takıma katıldığı ifade edildi.

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