Altay’a takviye

Trendyol 1. Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Altay altyapıya sarıldı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yapamayan ve mevcut kadrodaki oyuncularıyla birer birer vedalaşan İzmir ekibi altyapısından yetiştirdiği 18 yaşındaki stoper Hikmet Çolak'ı profesyonel yaptı. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra genç oyuncu kendisini 4.5 yıllığına siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Çolak, hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "Bana değer veren kulübümüze, üzerimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayalim gerçek oldu" dedi.

'BAŞARILARDA ROL OYNAYACAK'

Altay Genel Müdürü Atakan Atalay Hikmet'in başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Hikmet'in gelecekte profesyonel futbol A takımımızın başarılarında önemli rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

MİLLİ GURUR

Altay, bünyesinde yetiştirdiği genç oyuncuların milli takıma davet edilmesiyle milli gurur yaşıyor. Siyah-beyazlı ekibin 18 yaşındaki defans oyuncuları Efe Sarıkaya ve Hikmet Çolak U19 Milli Takımı'nın 19 Ocak Cuma günü Antalya'da Ürdün ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasının aday kadrosuna davet edildi. Kulüplerden davet edilen oyuncuların, 13 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de Antalya'da bir araya gelerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.