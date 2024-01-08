Altay’da teknik arıza

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da şimdi de teknik arıza patlak verdi. Mevcut kadroda yer alan Marco Paixao'nun serbest kalması sonrası birçok yıldız oyuncu da ayrılmak için sıraya girerken, siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Serkan Afacan ve ekibiyle de henüz resmi olarak vedalaşamadığı ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Altay'ın teknik adam ve antrenörleri listesinde Afacan ve yardımcılarının isimlerinin halen yer alması dikkat çekti. Siyah-beyazlı yönetimin Afacan ve ekibine henüz ödeme yapmaması nedeniyle sözleşme fesihlerinin gerçekleşmediği öğrenildi.

ARADAN BİR AY GEÇTİ

İzmir ekibinde bu sezon üçüncü teknik adam olarak 21 Kasım'da göreve başlayıp, ligdeki Çorum FK ve Manisa FK deplasmanlarında kupada ise iç sahadaki Kırklarelispor müsabakasında takımın başında yer alan Serkan Afacan'la 8 Aralık'ta yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Yönetim 1 aylık süreçte halen eski teknik direktörü ile ayrılığı resmiyete dökemedi. Afacan'ın ardından Altay'ın dördüncü teknik adamı olan Yusuf Şimşek ise son 3 maçta görev yaptı. Altay'da eski başkan Ayhan Dündar ve ekibi sezon başında Tuna Üzümcü ile yola çıkarken, Üzümcü'nün ardından da Cezayir asıllı Djilali Bahloul görev yapmıştı.

ŞİMŞEK, HÜCUM HATTINA ÇARE ARIYOR

Son iki maçını üst üste kazanarak devreye moralli giren Altay'da, Portekizli golcü Marco Paixao'nun takımdan ayrılıp Urfa'ya imza atması can sıkmıştı. İlk yarıda gol yollarında sıkıntı yaşayan İzmir ekibinde, takımın en skorer isminin vedası teknik direktör Yusuf Şimşek'i hücumda yeni arayışlara itti. Şimşek'in tecrübeli isimler Deniz Kadah veya Murat Uluç'u gol ümidi olarak sahaya sürmesi bekleniyor. 37 yaşındaki Deniz ligde fileleri iki kez sarsarken, 42 yaşındaki Murat Uluç ise kupada 3 gol sevinci yaşadı.