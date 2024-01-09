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Haberler Altay Zeki’ye kanca

Zeki’ye kanca

BERKE ÖZBAY
Zeki’ye kanca
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay'da kulübe ihtar çeken ve ödemeleri yapılmazsa serbest kalacak oyuncular için talipler çoğalıyor. Paixao ile yollarını ayıran İzmir temsilcisinde boşa çıkması beklenen Süper Lig tecrübeli yıldızlar Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü ve Özgür Özkaya'ya Karşıyaka'nın kanca atmasının ardından, deneyimli orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'a ise Bandırmaspor'un talip olduğu iddia edildi. 4 sezondur siyah-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki deneyimli futbolcu 81 karşılaşmada forma giyerken 5 gol ve 7 asist üretti. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
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