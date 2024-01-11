Bitmeyen kriz

Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Altay'da yaşanan mali kriz nedeniyle sıkıntılar bitmek bilmezken futbolcuların antrenman boykotuna devam ettiği öğrenildi. Bu sezon ekim ayı başında ve aralık ayı sonunda paraları ödenmeyince iki kez idmana çıkmayan siyahbeyazlı takım, 2024 yılına da krizle başladı. Maddi sorunlar nedeniyle hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren ve son antrenmanını 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiren İzmir temsilcisinde ilk etapta 7 Ocak Pazar günü antrenman, 8 Ocak Pazartesi günü ise Turgutluspor'la hazırlık maçı oynanması planlanmıştı.

ACİL KAYNAK ARANIYOR

Ödemeler yapılmayınca pazar antrenmanı yerine oyunculara izin verildi. Pazartesi günü için planlanan özel karşılaşma da iptal edildi. Altay'da hafta başında Murat Pervane'nin yerine yönetim içinden Süleyman Özkaral başkanlık görevine getirildi. Başkan Özkaral ödeme sözü vermesine rağmen önceki gün tesise gelen oyuncular yine idmana çıkmadı. Sadece tesiste kalan genç futbolcuların bireysel olarak salonda çalıştığı öğrenildi. Ligde 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Altay'da kurmaylar acil kaynak arıyor. Takımdaki birçok futbolcu serbest kalmak için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.

YUSUF ŞİMŞEK: BU TAKIM DAĞILMASIN

Altay'da göreve gelmesiyle takım üzerindeki kara bulutları dağıtan ve son iki maçı kazanarak devre arasına 2'de 2 yaparak girmeyi başaran teknik direktör Yusuf Şimşek'in yeni başkandan da istekleri değişmedi. Görevden ayrılan başkan Murat Pervane'ye teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Yeni başkanımız Süleyman Özkaral da bizimle çalışmak istediğini söyledi. Mücadeleye devam edeceğiz. Yeni başkanımızdan da aynı şeyleri istedik. Bu takım dağılmasın. Oyuncularımız mutlu edilsin ve ekip korunsun. Bu takım birlik olduğu zaman kısa sürede neler yapabileceğimizi gösterdik" dedi.