Altay’ın umudu Efe

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay'da Efe Sarıkaya'nın transferi gündemden düşmüyor. Genç savunmacısından kazanacağı bonservis bedeliyle futbolcularının alacaklarını ödemek için kaynak yaratmaya çalışan İzmir temsilcisinin kapısı tekrar çalındı. Geçtiğimiz haftalarda Antalyaspor'un yaptığı ancak genç oyuncu ve ailesinin kabul etmediği teklifin ardından Akdeniz ekibinin yeni bir teklifle siyah-beyazlıların kapısını çaldığı öğrenildi. İki taraf arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken, Süper Lig ekiplerinin radarında olan 19 yaşındaki stoper için Konyaspor da devreye girmişti. Son iki sezondur düzenli olarak forma şansı bulan genç stoper için Fransız ekibi Grenoble'ın da ilgisi sürüyor.

ZAMAN DARALIYOR

Kulübe ihtar çeken isimlerin takımda tutulması amacıyla kaynak yaratmak için genç futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ödemeler için zaman daralırken, Altay'da kulübe ihtar çeken 11 futbolcudan biri olan takım kaptanı İbrahim Öztürk'ün toplam alacağının 1 milyon 765 bin TL olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüpte üst üste 7. sezonunu geçiren liglerin faal olarak oynayan en tecrübeli ismi 42 yaşındaki savunma oyuncusuna 26 Ocak'a kadar ödeme yapılması gerekiyor.