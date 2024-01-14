Altay içte huzurlu

Trendyol 1. Lig'de son sıraya demir atarak zor günler geçiren Altay'ın iç transferde iki oyuncusu ile sözleşme yenilediği öğrenildi. Siyahbeyazlılarda alacakları için kulübe ihtarname gönderen 11 oyuncu arasında yer alan stoper Sefa Özdemir ile sağ bek Salih Sarıkaya'nın sezon sonu bitecek kontratlarını 1 yıl daha uzattığı bildirildi. İzmir ekibi sezon ortasında altyapı patentli sol kanat Eren Erdoğan'la da mukavele yenilemişti.

ZEKİ VE TOLGA'NIN DURUMU BELİRSİZ

Oyuncuların ödemelerini yapmak için kolları sıvayan Başkan Süleyman Özkaral'ın maddi sorunları aşmak için yoğun mesai yaptığı ifade edildi. Altay'da antrenmanlara katılmayıp isimleri Bucaspor 1928'le anılan Zeki ile Tolga'nın durumları belirsizliğini koruyor.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde yarın saat 20.00'de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek olan Altay, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Devre arasında Paixao ile vedalaşan, ödeme bekleyen diğer isimlerin de belirsizliğini koruduğu siyah-beyazlılar, ilk yarının son iki maçında aldığı iyi sonuçları ikinci yarının ilk maçında da devam ettirerek zor günlerinde nefes almanın hesaplarını yapıyor.