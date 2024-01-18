En iyi çıkış yapan Altay

Trendyol 1. Lig'de üst üste Adanaspor (D), Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek 9 puan toplayan Altay son 3 haftada en çok puan toplayan takım olarak dikkat çekti. Art arda aldığı galibiyetlerle son sıradan kurtulan siyahbeyazlılar, bu periyotta ligin en iyi çıkış yakalayan ekibi oldu. Son 3 karşılaşmalara bakıldığında hanesine 9 puan yazdıran İzmir temsilcisini 7'şer puanla Bodrum FK ve Çorum FK takip etti. Lider Eyüpspor, zirve takipçisi Göztepe ve 5'inci sıradaki Sakaryspor ise 3 maçlık süreçte 6'şar puan topladı. SIRADAKİ RAKİP TUZLA

Ligde 11 puanla 17'nci sıraya yükselen Altay, bu hafta 16 puanla bir basamak üzerinde yer alan Tuzlaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek hem puan farkını kapatmayı hem de 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Ceyhun forma giyemeyecek.