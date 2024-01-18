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Haberler Altay En iyi çıkış yapan Altay

En iyi çıkış yapan Altay

HABER MERKEZİ
En iyi çıkış yapan Altay

Trendyol 1. Lig'de üst üste Adanaspor (D), Ankara Keçiörengücü ve Şanlıurfaspor'u mağlup ederek 9 puan toplayan Altay son 3 haftada en çok puan toplayan takım olarak dikkat çekti. Art arda aldığı galibiyetlerle son sıradan kurtulan siyahbeyazlılar, bu periyotta ligin en iyi çıkış yakalayan ekibi oldu. Son 3 karşılaşmalara bakıldığında hanesine 9 puan yazdıran İzmir temsilcisini 7'şer puanla Bodrum FK ve Çorum FK takip etti. Lider Eyüpspor, zirve takipçisi Göztepe ve 5'inci sıradaki Sakaryspor ise 3 maçlık süreçte 6'şar puan topladı. SIRADAKİ RAKİP TUZLA

Ligde 11 puanla 17'nci sıraya yükselen Altay, bu hafta 16 puanla bir basamak üzerinde yer alan Tuzlaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek hem puan farkını kapatmayı hem de 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Sarı kart cezalısı durumuna düşen ön libero Ceyhun forma giyemeyecek.

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