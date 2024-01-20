Altaylı Eren’e talip oldular

Altay'da geçtiğimiz gün sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden genç kaleci Eren Karataş, Bodrum FK'nın gündemine girdi. Yeşil-beyazlı yönetim, Altay altyapısından yetişen 22 yaşındaki eldiveni transfer etmek için düğmeye bastı. Bu sezon son haftalarda eldivenleri tecrübeli kaleci Ozan'a kaptıran genç kaleci, ilk yarı bitmeden alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermişti. Altay'dan Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'ın ağabeyi olan Eren, siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de toplam 27 maçta şans buldu.

BİRİNCİ LİG'DE İSTEYENİ ÇOK

Eren'e 1. Lig'den birçok talip olduğu öğrenilirken, yeşil-beyazlı kurmayların transferi bitirmek için bir adım önde olduğu ifade edildi. Bir dönem Bergama'da kiralık oynayan 22 yaşındaki file bekçisi kariyerinde 76 maça çıktı, hiç kırmızı kart görmedi.