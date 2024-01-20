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Haberler Altay Yine taraftar el koydu

Yine taraftar el koydu

Son üç dönemde tribünden gelen isimlerin ateşten gömleği giyerek başkanlık yaptığı İzmir ekibinde şimdi de taraftarlar, siyah-beyazlı kulüp için bağış kampanyası başlattı.

BERKE ÖZBAY
Yine taraftar el koydu

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlarla boğuşan Altay'da yine taraftar krize el koydu. Takımın Süper Lig'den düştüğü sezon sonu görevi bırakan eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun ardından ateşten gömleği giyerek Ayhan Dündar, Murat Pervane ve son olarak Süleyman Özkaral gibi siyah-beyazlı tribünden gelen isimlerin başkanlık yaptığı İzmir ekibinde 12. adam maddi krizin aşılması için kampanya başlattı. Yaklaşık 600 milyon lira borcu bulunan siyah-beyazlılarda taraftar grupları sosyal medya hesaplarından yaptıkları çağrıyla tüm taraftarlardan Altay Akademi Spor Derneği banka hesabına zor günleri aşabilmek adına destekte bulunulmasını istedi. Kampanyanın amacı kulübe nakit akışı sağlamak ve daha da önemlisi sessiz kalan camia büyüklerini harekete geçirmek.

231 BİN LİRA TOPLANDI

Kampanyanın her hafta yapılmaya devam edeceği belirtildi. İlk etapta taraftarların destekleriyle 231 bin 800 TL bağış toplandığı kaydedildi. Altaylılar, "Amacımız Altay'ın ve şehrin dinamiklerini harekete geçirmek. Eski başkanlardan, belediye başkanlarından herkesten destek istiyoruz" mesajı paylaştı. Düzenlenen kampanyanın ardından Altay Kulübü de resmi hesabından yaptığı paylaşımla katkıda bulunanlara teşekkür etti. Paylaşımda, "Bu camianın en büyük gücü armasına sevdalı taraftarlarıdır. Sevgi ve saygılarımızla" ifadeleri yer aldı.

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