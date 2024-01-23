Şimşek acı konuştu

Trendyol 1. Lig'de üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda düşme hattındaki rakibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olarak yara alan Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı. Transfer yasağı iki sezondur süren siyah-beyazlı takım mali sıkıntılar nedeniyle dağılma noktasına geldi. Alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderen futbolcuların ödeme yapılmazsa hafta içinde takımdan ayrılabileceği, teknik ekibin de istifanın eşiğinde olduğu ifade edildi. Teknik patron Yusuf Şimşek, Tuzlaspor maçı sonrası, "Cuma günü başkanımızla yaptığımız görüşmede çok olumlu ışık alamadım. Önümüzü göremiyoruz" mesajı verdi.

'DESTEK OLUNMASI LAZIM'

Tecrübeli teknik adam, "Futbolcu kardaşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ancak sadece futbolcularla başarıya ulaşmak yeterli değil. Bize destek olunması lazım. Çok büyük bir camiada çalışıyoruz. Şu an yalnız hissediyoruz. 'Niye 3 maçtır konuşmuyorsun' diyecekler ama 'Kol kırılır, yen içinde kalır' düşüncesiyle konuşmadım. İçerideki problemleri göz ardı etmek istemedik. Bizim için bir oyuncunun bile olmaması büyük bir sıkıntı. En kısa sürede karar vereceğim. Şu an için kulüpteki geleceğimiz belirsiz" diye konuştu.

EFE SARIKAYA FRANSA YOLCUSU

Altay'ın 18 yaşındaki stoperi Efe Sarıkaya, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Grenoble ile anlaştı. Tuzlaspor deplasmanında kadroda yer almayan Efe'nin önümüzdeki günlerde Fransa temsilcisi ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. Altay'ın bu transferden 200 bin Euro bonservis ücreti ve 100 bin Euro bonus olmak üzere toplam 300 bin Euro gelir elde edeceği ifade edildi. İzmir temsilcisi Efe'nin bir sonraki satışından pay alamayacak. Altyapıdan yetişen milli oyuncu sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmamıştı.