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Haberler Altay Altay’da kriz kısmen çözüldü

Altay’da kriz kısmen çözüldü

Kurmaylar, Efe’nin transferinden gelecek parayla mevcut oyunculara ödeme sözü verince Yusuf Şimşek ‘devam’ dedi.

BERKE ÖZBAY
Altay’da kriz kısmen çözüldü

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlarla boğuşan Altay'da yaşanan teknik krizin kısmen de olsa çözüldüğü öğrenildi. İzmir temsilcisinde genç oyuncu Efe Sarıkaya, Fransa ekibi Grenoble'a transfer olarak kulübe 200 bin Euro bonservis kazandırmıştı. Siyah-beyazlılarda yönetimin, genç oyuncunun transferinden gelecek olan parayla ödeme yaparak kulübe ihtar gönderen Ceyhun, Tolga, Özgür, Sefa, Salih, Ozan, İbrahim, Eren Erdoğan ve Zeki'nin takımdan ayrılmalarını engelleyeceği kaydedildi.

ACİL TOPLANTI YAPILDI

İzmir temsilcisinde Tuzlaspor maçının ardından görevine devam edip etmeyeceğinin kararını yönetimle yapacağı toplantının ardından vereceğini belirten teknik direktör Yusuf Şimşek'in durumu da belli oldu. Kurmaylarla toplantı gerçekleştiren deneyimli çalıştırıcının, Efe'den gelecek parayla mevcut futbolculara ödeme sözü alınca şimdilik görevine devam etme kararı aldığı bildirildi.

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