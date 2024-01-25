Büyük Altay kritik virajda

Trendyol 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmanın mücadelesini veren Altay gelecek haftalarda kritik virajlar dönecek. Yönetimin ihtar gönderen futbolcular için Efe'den gelecek parayla ödeme yapma kararı almasının ardından 'devam' kararı alan teknik direktör Yusuf Şimşek'le çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi önümüzdeki 5 haftada final niteliğindeki maçlara çıkacak. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Play-Off hattında yer alan güçlü rakipler ve kendisi gibi lige tutunmaya çalışan ekiplere karşı puan savaşı verecek. Ligde son 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak çıkış yakalan ve kurtuluş ateşini yakan siyah-beyazlılar, 5 hafta içinde iki derbi sınavına çıkarken, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren ekiplerle oynayacak.

İKİ DERBİ OYNAYACAK

Altay, sırasıyla Kocaelispor, İzmir derbisinde Göztepe, Erzurum FK, Ege derbisinde Bodrum FK ve Giresunspor karşısında alacağı puanlarla ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapacak.

KALEYE ULAŞ TAKVİYESİ

Altay, altyapısından yetişen genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik ile profesyonel sözleşme yaptı. Geçen sezondan bu yana A takımla antrenmanlara katılan 18 yaşındaki file bekçisi 5 yıllık mukavele imzaladı. Genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik, "Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Büyük Altay'ın kalesi her zaman emin ellerde olur, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.