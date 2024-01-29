Altay direnemedi

Trendyol Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay, sahasında şampiyonluk adayı Kocaelispor'a mağlup olarak üst üste ikinci yenilgisini aldı: 0-2. 14. dakikada Kocaelispor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruş sonrası sol kanada açılan topu kale alanı çaprazında kontrol eden Emi'in dar açıdan vuruşunda kaleci Mustafa meşin yuvarlağı kurtardı. 29'da Kocaelispor'un sol kanattan geliştirdiği Tanque'nin son çizgiden ortaya çevirdiği topu savunma sektirdi. Penaltı noktasından Cihat boş durumda gelişine sert vurdu, top direğin yanından dışarı çıktı.

SON ANLARDA YIKILDI

78'de sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Emir'in indirdiği topa kale önünden Tanque vurdu, Ceyhun'dan dönen top tekrar Tanque'ye çarptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 90+6'da hızlı atağa çıkan Kocaelispor'da Amaral'ın pasında topla buluşan Kouakou, ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0. Müsabaka 2-1 sona erdi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Mücadelenin 20. Dakikasında Altay'ın deneyimli forveti Murat Uluç ve Kocaelispor'un stoperi Emir arasında gerginlik yaşandı. İki isim arasındaki gerginlik sonucu Murat sarı kart görürken, diğer futbolcuların araya girmesiyle olay daha fazla büyümedi.