Korkulu rüyalar gerçek oluyor

Son yıllarda ekonomik sorunları nedeniyle birçok zorlukla karşılaşan ancak bir şekilde lige tutunmanın yolunu bulan Altay için artık zaman iyice daralıyor. Takımdan tecrübeli oyuncuların birçoğunun ayrılması ve teknik direktör Yusuf Şimşek'in istifasıyla korkulu rüyaların gerçekleşmesi an meselesi oldu.

Geçen sezon da dağılma tehlikesi geçiren ancak yaratılan kaynakla futbolcularını kaybetmeden yoluna devam eden siyahbeyazlılar, bu kez acı gerçeklerle yüzleşiyor.

Bu sezon üçüncü başkanıyla yola devam eden, 4 teknik direktörle vedalaşan Altay, sahadaki sonuçların dışında, en ihtiyacı olduğu dönemde yönetimsel istikrarı da sağlayamadı. Uzun zamandır kadroda yer alan Paixao, Tolga, Zeki, Ozan gibi tecrübelilerinin de artık umutlarını tüketmesiyle birlikte, yaprak dökümü kaçınılmaz oldu.

Artık söz sırası, siyah-beyazlı 110 yıllık çınarın gençlerine geldi. Süper Lig hedefindeki Kocaelispor karşısında mücadeleye yedekleri dahil altyapısından yetişen kaleci Mustafa, Onur Efe, Eren Erdoğan, Kuban ve Mehmet Gündüz gibi gençlerle çıkan siyah- beyazlılar maça hırslı ve istekli başladı.

ALKIŞI HAK EDİYORLAR

İzmir ekibi, ilk yarıda rakibine net fırsat dahi vermezken, zaman zaman Körfez ekibinin üstüne gitmesini de bildi. Murat Uluç'a atılacak uzun toplarla etkili olmaya çalışan siyah-beyazlılar, duran toplarla gol arasa da istediği isabeti yakalayamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda da 78. dakikaya dek senaryo aynıydı. Ancak kullanılan bir duran top sonrasında Altay, kalesinde golü gördü.

Karşılaşmadan puansız ayrılan siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında sahada mücadele edeninden, yedek kulübesine, stada gelen taraftarına kadar gösterdiği mücadeleyle büyük bir alkışı hak etti ve hala kolay bir lokma olmadığını göstererek sıradaki rakiplerine gözdağı verdi.