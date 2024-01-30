Büyük Altay uyanamıyor

Trendyol Birinci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, son olarak evinde Kocaelispor'a 2-0 mağlup olarak umut tüketti. Şampiyonluk mücadelesi veren rakibine maçın büyük bir bölümünde geçit vermeyen siyah-beyazlılar, son anlarda yediği iki golle ateş hattına demir attı ve üst üste ikinci yenilgisini aldı. Ödemelerde sıkıntı yaşayan Altay'da takımın tecrübeli isimleri de bir bir ayrılırken, siyah-beyazlıların ateş hattıyla arasındaki fark da artıyor.

GENÇLER ALKIŞ TOPLADI

17. sırada yer alan Altay'ın sınırda yer alan Şanlıurfa ile arasında 8 puanlık fark bulunuyor. Altay, oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarına başladı. Öte yandan Altay'da alınan yenilgiye rağmen genç futbolcular Mustafa, Mehmet, Eren, Onur Efe, Murat Berkan, Kuban, Yusuf, Enes Yetkin, Arda, Nurettin ve Ali'nin oyunu alkış aldı.