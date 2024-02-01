Altay eriyor

Trendyol 1. Lig'de maddi sorunlarını bir türlü aşamayan Altay'da kan kaybı devam ediyor. Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde ayrılık kervanına iki tecrübeli isim daha katıldı. İzmir ekibinde son olarak 42 yaşındaki stoper kaptan İbrahim Öztürk ve 37 yaşındaki forvet oyuncusu Deniz Kadah takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüpte 2017-2018 sezonundan bu yana görev yapan ve 1 milyon 765 bin TL alacağı için geçen ay kulübe ihtarname gönderen Öztürk, dün sözleşmesini tek taraflı feshetti. Aynı takımdan Murat Uluç'la birlikte Türkiye'nin en yaşlı faal iki profesyonel futbolcusundan biri olup Süper Lig ve 1. Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran İbrahim, Altay formasıyla 2. Lig ve 1. Lig'de 2 kez kupa kaldırdı.

ÜÇ TECRÜBELİ İSİM KALDI

Bir diğer deneyimli isim Deniz ise yaklaşık 3 buçuk yıldır forma giydiği Altay'da 60 maçta görev yaptı ve 9 kez gol sevinci yaşarken, 2020-2021'de Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı. Paixao, Tolga, Zeki, Eren Karataş, Efe Sarıkaya ve kaleci Ozan Evrim'in ardından İbrahim ve Deniz takımdan ayrılan sekizinci oyuncu oldu. Takımda tecrübeli oyuncu olarak sadece Ceyhun Gülselam, Murat Uluş ve Özgür Özkaya kaldı.

İKİ OYUNCU KULÜP ARIYOR

Yıllardır görev yaptığı İzmir'e veda eden kaptan İbrahim'in, memleketi Kayseri'nin 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden takımı Talasgücü Belediyespor'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlılarda golcü Paixao ve sağ bek Tolga Şanlıurfa, kaleci Eren Karataş Manisa FK, genç stoper Efe Fransız Grenoble, Zeki Bucaspor 1928'le el sıkıştı. Sadece kaleci Ozan Evrim ve santrfor Deniz kendilerine kulüp arıyor.