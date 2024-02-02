En kritik derbi

Trendyol 1. Lig'de kıyasıya mücadelenin yaşanacağı Göztepe-Altay derbisi öncesi nefesler tutuldu. Ligde zirve mücadelesi veren Göz- Göz ile ekonomik kriz ile mücadele eden Büyük Altay, yarın kendileri için son önemli bir sınava çıkacak, iki ekip de 'mutlak galibiyet' parolasıyla saldıracak. Ateş hattından kurtulma umutlarını yitirmemek için sahaya çıkacak Altay ile şampiyonluk iddiasını korumak isteyen Göztepe için bu maç kırılma noktası olacak. Bu sezon 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alan Göztepe, 39 puanla 2. sırada konumlanırken, Altay ise oynadığı 20 maçta sadece 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. 11 puanla 17. sırada kendine yer bulan siyah-beyazlı ekip, zor günler geçiriyor.

BU MAÇTA HATAYA YER YOK

İki İzmir ekibi, kritik derbide hata yapmak istemiyor. Altay'da Paixao, Tolga, Zeki, Eren, Efe Sarıkaya ve Ozan Evrim'in ardından geçtiğimiz gün İbrahim Öztürk ile Deniz takımdan ayrılmıştı. Altay'ın derbide çoğunlukla altyapıdan gençlerle sahaya çıkması bekleniyor. Göztepe'de ise Mame Diouf ile Palmer yok.

ÖZKARAL'DAN İDDİALARA YANIT

Altay'da 8 Ocak'ta yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral, Göztepe taraftarı olduğu ve Gürsel Aksel Stadı'nda loca sahibi olduğu iddialarına yanıt verdi. Sahibi olduğu şirketin geçen sezon Altınordu'ya led pano reklamı, Göztepe'ye forma kol, Altay'a ise göğüs reklamı verdiğini belirten Özkaral, "İzmir kulüplerine sponsorluk verdim. Sözleşmeler yapılırken kulüpler verdiğimiz reklam karşılığı loca verdiler Göztepe Stadı'nda şirketimin sponsorluğundan kaynaklı locası olduğu doğru ancak şirketimdeki Göztepeli çalışanlarım ve misafirlerim kullanıyor. Ben Altaylı olmasam kulübe neden milyonlarca TL vereyim?" şeklinde yorumda bulundu.