Altay’da hücum çöktü

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sorunlarla boğuşan Altay'da, skor üreten isimlerin neredeyse tümü takımdan ayrıldı. Ligde geride kalan 21 karşılaşmada rakip ağları 11 kez sarsan siyah-beyazlılarda, 5 gol, 2 asiste imza atan Marco Paixao, 2'şer gol atan İbrahim Öztürk ve Zeki Yıldırım, 2 gol ve 1 asist yapan Deniz Kadah ile 3 gol pası veren Tolga Ünlü'nün ayrılmasıyla mevcut kadroda golcü eksiği baş gösterdi. Elde sadece Ceyhun ile Eren Erdoğan kaldı. İzmir ekibinde geride kalan 22 futbolcu içinde Ceyhun 1 asist yaparken, genç Eren ise 1 gol kaydetti.

MUSTAFA SEFERBERLİĞİ

Altay'da, İzmir derbisinde Göztepe maçında genç kaleci Mustafa Çalışkan'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Derbiye ilk 11'de çıkıp kasığındaki ağrıları nedeniyle maça devam edemeyen 19 yaşındaki eldivenin iç sahadaki Erzurum maçına yetişmesi de zor gözüküyor.