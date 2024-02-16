Büyük Altay kritik virajda

TRENDYOL 1. Lig'de ekonomik kriz yaşayan ve zor şartlar altında ateş hattından kurtulmaya çalışan Altay gelecek iki haftada kritik maçlara çıkacak. Geride kalan haftada taraftarı önünde ligin güçlü ekiplerinden Erzurumspor FK'dan 1 puan almayı başaran İzmir temsilcisi bu süreçte hem Ege derbisinde ter dökecek hem de kendisi gibi ateş hattında kurtulma mücadelesi veren rakibiyle kapışacak. Altay, ilk olarak pazar günü Ege derbisinde Play-Off hattındaki Bodrum FK'nın konuğu olacak, sonraki haftada ise son sıradaki Giresunspor'la puan savaşı verecek. Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında oynanan maçta Muğla ekibiyle 1-1, Karadeniz temsilcisiyle ise 0-0 berabere kalmıştı.