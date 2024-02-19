Bodrum havalı Altay yaralı

Trendyol 1. Lig'de ilk iki hesapları yapan Bodrum FK Ege derbisinde konuk ettiği Altay'ı 3-0 yenmeyi başardı. 3'te ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Burak'ın şutunu kaleci çeldi, dönen topa Gökdeniz dokundu ancak Ozan yine geçit vermedi. 20'de Burak ile Salih'in ceza sahasındaki ikili mücadelesi sonrası hakem VAR'dan gelen uyarı sonrası elle müdahale olduğuna karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. 23'te atışı kullanan Üzeyir Bodrum FK'yı öne geçirdi: 1-0. 29'da Furkan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz klas bir dönüşle kaleye yöneldi, yaptığı vuruşu kaleci Ozan çıkardı.

İKİNCİ YARI FARKA KOŞTU

57'de Mohammed'in şutunda savunmadan dönen topu Gökdeniz tamamladı ve skoru 2-0'a getirdi. 72'de kaleci Ozan önce Furkan, ardından Gökdeniz'in gollük şutlarını engelledi. 76'da Salih'in Kenan'a yaptığı hareket sonrası hakem maçta ikinci kez beyaz noktayı gösterdi. 78'de Kenan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 3-0.

TAŞDEMİR DEĞİŞTİRDİ BİÇER 'İSTİKRAR' DEDİ

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Ege derbisinde kadroda iki değişikliğe giderken, Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ise geçen hafta sahaya sürdüğü ilk 11'i korudu. Taşdemir, sakatlığı bulunan Erkan Değişmez'in yerine Ahmet Aslan'a görev verirken, Celal'in yerine ise Brazao'yu ilk 11'e monte etti. Siyah-beyazlılarda Biçer ise geçen hafta Erzurumspor FK karşısındaki kadrosunda değişime gitmedi.