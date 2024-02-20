Büyük Altay umut tüketti

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay, Birinci Lig'de paraşütsüz küme düşmeye doğru gidiyor. Son olarak Bodrum FK deplasmanını da 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi bitime 11 maç kala 12 puanla kurtuluş hattının 10 puan gerisinde kaldı. Transfer yasağı ve kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle elinde altyapı ağırlıklı bir futbolcu topluluğu kalan siyahbeyazlı kulübün umutları da artık her geçen hafta tükeniyor.

RAKİP GİRESUNSPOR

Bu sezon yönetim ve teknik direktör istikrarını da yakalayamayıp 3 farklı başkan, 5 farklı teknik direktör gören Altay son olarak 6 yıl önce 2017-2018 sezonunda 2. Lig'de yer almıştı. Ligde 5 haftadır galibiyet hasret kalan siyah-beyazlılar, cuma günü İzmir'de son sıradaki Giresun'u yenerek çıkış yapmayı planlıyor.