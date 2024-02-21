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Haberler Altay Altay’da gençler sınıfı geçemedi

Altay’da gençler sınıfı geçemedi

Devre arasında as oyuncularını kaybeden siyah-beyazlılarda Nurettin, Onur Efe, Mehmet ve Eren bekleneni veremedi.

HABER MERKEZİ
Altay’da gençler sınıfı geçemedi

Trendyol 1. Lig'de kadrosu dağıldıktan sonra altyapıdan yetişen oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan Altay'da gençler gelecek adına ümit vermedi. Siyah-beyazlı takım son 5 maçta gol atamazken, son 4 haftada takımın büyük bölümünü oluşturan genç oyuncular hücum performanslarıyla sınıfta kaldı. Gol atamayan İzmir temsilcisi rakip kaleye şut atmakta bile zorlandı.

23 MAÇTA 11 GOL ATTI

Siyah-beyazlıların U19 takımında 18 maçta 17 gol kaydeden santrfor Nurettin Küçükdeniz, A takımla çıktığı 4 müsabakada skora katkı sağlayamadı. Kanat oyuncuları Onur Efe ve Mehmet de gol şansı bulmalarına rağmen varlık gösteremedi. Bu sezon 23 maçta 11 gol atabilen Altay'da gençlerden rakip fileleri 1 kez sarsan tek isim Eren Erdoğan oldu.

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