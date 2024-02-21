Altay’da gençler sınıfı geçemedi

Trendyol 1. Lig'de kadrosu dağıldıktan sonra altyapıdan yetişen oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan Altay'da gençler gelecek adına ümit vermedi. Siyah-beyazlı takım son 5 maçta gol atamazken, son 4 haftada takımın büyük bölümünü oluşturan genç oyuncular hücum performanslarıyla sınıfta kaldı. Gol atamayan İzmir temsilcisi rakip kaleye şut atmakta bile zorlandı.

23 MAÇTA 11 GOL ATTI

Siyah-beyazlıların U19 takımında 18 maçta 17 gol kaydeden santrfor Nurettin Küçükdeniz, A takımla çıktığı 4 müsabakada skora katkı sağlayamadı. Kanat oyuncuları Onur Efe ve Mehmet de gol şansı bulmalarına rağmen varlık gösteremedi. Bu sezon 23 maçta 11 gol atabilen Altay'da gençlerden rakip fileleri 1 kez sarsan tek isim Eren Erdoğan oldu.