Manisa FK evinde Boluspor yendi!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. Manisa FK aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantiledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Sandro Lima ceza sahası içinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
35. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuz'un vuruşunda meşin yuvarlak Kaleci Çağlar'da kaldı.
43. dakikada gelişen Boluspor atağında ceza sahası dışından kaleye gören Hakan Bilgiç'in şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
53. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası dışında topla buluşan Topalli'nin şutunda meşin yuvarlak direğinin yanından dışarı gitti.