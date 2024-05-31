GENEL kurulda şirketleşme kararı alan Altay'da kulübün sembol ismi Mustafa Denizli önemli açıklamalarda bulundu. Altay'ın geleceğini kurtarmak için tarihi önem taşıyan bir genel kurul yapıldığını ifade eden Denizli kongrede Altay'ın tarihinden bahsedildiğini belirterek, "Benim hayatta her 4 yılımdan 1'i burada geçti. Bu tarih göz göre göre kaybolamaz. Onun için şirketleşme şart. Hiç kimse Altay'ın yönetimi kimdir, sahibi kimdir diye stadyuma gitmez. Büyük Altay için gider taraftarı. O isim orada durduğu müddetçe Altay şirket mi olmuş, başkan mı şahıs malı mı bunlar hiç önemli değil. Chelsea'yi Abramoviç aldığı zaman taraftarı, 'Bizi bir yabancı aldı' diye maça gitmedi mi? Tıklım tıklım doldurdular tribünleri. Keza Manchester City. Bu tarih devam edecekse böyle devam edecek. Tablo ortada" diye konuştu.

'HER KULÜP BU YOLDAN GEÇECEK'

Kongrede güncel borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan siyah-beyazlı kulüpte dövizin değer kazanması nedeniyle borç yükünün her geçen gün arttığını dile getiren ünlü futbol adamı Denizli, "Şimdi önemli olan buraya prestijli bir şirketin gelmesi. Kim ister böyle bir kulübün böyle bir duruma gelmesini? Ama neticede Türkiye'de hiçbir kulüp bu yoldan dışarı çıkamaz. Mutlaka bu yoldan geçecekler ve geçiyorlar" dedi.