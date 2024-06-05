  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay’da Salih boşa çıktı

Altay’da Salih boşa çıktı

HABER MERKEZİ
Altay’da Salih boşa çıktı
TFF 2. Lig'de şirketleşme kararı alan Altay'da yatırımcı arayışları sürerken, transfer yasağı süren İzmir ekibinde kadronun dağılma tehlikesi devam ediyor. Eren Erdoğan'ın sözleşmesini feshettiği siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında yer alan sağ bek Salih Sarıkaya da ödemesi yapılmayınca tek taraflı fesih hakkı kazandı. Son 2 sezonda Altay formasını terleten 26 yaşındaki savunmacının kariyerine 1. Lig'de devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Geçen sezon 34 maçta 2 bin 847 dakika oyunda kalarak takımın en istikrarlı ismi olan Salih, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA