Altay’da Salih boşa çıktı

TFF 2. Lig'de şirketleşme kararı alan Altay'da yatırımcı arayışları sürerken, transfer yasağı süren İzmir ekibinde kadronun dağılma tehlikesi devam ediyor. Eren Erdoğan'ın sözleşmesini feshettiği siyah-beyazlılarda alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen oyuncular arasında yer alan sağ bek Salih Sarıkaya da ödemesi yapılmayınca tek taraflı fesih hakkı kazandı. Son 2 sezonda Altay formasını terleten 26 yaşındaki savunmacının kariyerine 1. Lig'de devam etmeyi düşündüğü öğrenildi. Geçen sezon 34 maçta 2 bin 847 dakika oyunda kalarak takımın en istikrarlı ismi olan Salih, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.